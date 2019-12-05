İtalya'da gündem Corriere dello Sport'un ırkçı manşeti

İtalya Serie A'da, yarın lider Inter ile Roma karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi maçı manşetine taşıyan Corriere dello Sport'un kullandığı ifadeler, Avrupa'da büyük tartışmalara neden oldu.

BU KEZ IRKÇILIK YAPAN GAZETE

Haberi birinci sayfadan veren Corriere dello Sport, Inter'in siyahi yıldızı Lukaku ile Romalı Chris Smalling'i görselde kullanırken, manşet olarak "Kara Cuma" yazdı.





Siyahi futbolcu Lukaku'nun kullanıldığı habere "Kara Cuma" yazılması, ırıkçılık tartışmalarını da beraberinde getirdi. Son dönemde İtalya'da ırkçılık olayları tavan yapmışken, böyle bir ifadenin tercih edilmesi gazeteyi zor durumda bıraktı.

Başta İtalya olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde, gazetenin ırkçılık amacıyla bu haber başlığı ve görseli seçtiği ifade ediliyor.

Bilindiği gibi bugüne kadar İtalya'da, birçok oyuncu ırkçı saldırılara maruz kalıyor. Son olarak Brescia forması giyen Balotelli, ırkçılık yapıldığı için maç içinde gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Avrupa'nın birçok ülkesinde ırkçı saldırılar devam ederken, UEFA henüz bu konu hakkında yeterince ağır cezalar vermiyor.

*Black Friday, tüm dünyada adeta alışveriş çılgınlığının yaşandığı gün olarak biliniyor. Hemen hemen tüm ürünlerde indirim yapılan günde milyonlarca kişi alışveriş yapıyor.







