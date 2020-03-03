İtalya'da Inzaghi kardeşler rüzgarı esiyor

Lazio'da Simone İnzaghi, Benevento'da ise Filippo İnzaghi, gösterdikleri performans ile İtalya futbolunda gündem oldular.

SERİE A'DA SIMONE INZAGHI KOLTUKTA

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ertelenen 6 maçtan biri olan Juventus-Inter maçı, geçen hafta oynanmadı. Bir maç eksikle 60 puanı bulunan Juventus, 62 puanlı lider Lazio'yu takip etti. Inter ise ligde 2 maç eksikle 54 puanla 3. sırada yer aldı. 21 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Roma'nın Mavileri, ligde 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunurken 60 gol atıp 23 gol yedi. Serie A'da gol krallığı yarışında da zirve Lazio'dan Ciro Immobile'nin elinde bulunuyor. İtalyan golcü, 26 haftada 27 kez ağları havalandırarak 21 gollü Ronaldo'nun önünde yer aldı. 3'üncü sıradaki Romelu Lukaku'nun ise 17 golü var.

SERIE B'DE FILIPPO INZAGHI FIRTINASI

Serie B'de ise Filippo Inzaghili Benevento fırtınası esiyor. Ligde 26 hafta sonunda 63 puanla lider olan Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisine de ciddi bir fark atmış durumda. Filippo Inzaghi'nin öğrencileri, lig ikincisi Frosinone'ye 17 puan fark atarak Serie A'ya göz kırptı. Benevento, bu sezon ligde 26 haftada, 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Serie B lideri, 48 gol atıp kalesinde 14 gol gördü.