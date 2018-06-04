İtalya'da kazanan Lorenzo oldu

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 6. ayağı, İtalya'nın Mugello kentiyle aynı adı taşıyan 5,2 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Yarışı rakiplerinin önünde bitiren Lorenzo, 41.43.230'luk zamanlamasıyla bu sezon ilk, kariyerinin ise 45. MotoGP zaferine ulaştı. Lorenzo'nun İtalyan takım arkadaşı Andrea Dovizioso, 6.370 saniye sonra bitiş çizgisine gelerek ikinci, liderin 6.629 saniye arkasında kalan Movistar Yamaha'dan İtalyan Valentino Rossi üçüncü oldu.
Bitime 19 tur kala pist dışına çıkarak rakiplerinin gerisine düşen Repsol Honda'nın genel klasmanda liderlikte bulunan İspanyol sürücüsü Marc Marquez ise 16. sırayı alabildi.