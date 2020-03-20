İtalya'da maaş tartışması büyüyor

İtalya'da liglerin ertelenmesiyle başarı primi ve tribün hasılatını kaybeden kulüplerin yaşadığı maddi kriz tavan yaptı.

Bıçağın artık kemiğe dayandığı Çizme'de, 700 milyon euroluk bir kayıp bekleniyor.

Kulüpler, bu kaybın yarattığı tahribatın önlenmesi için sporcuların da elini taşın altına koymasını istiyor. Ancak futbolcularla yapılan sözleşmelerin buna uygun olup olmadığı konusunda hukuksal tartışma, gitgide büyüyor.

İtalya Medeni Kanunu'nun 1256'ncı maddesine göre, 'işverene atfedilmeyen bir nedenden dolayı, çalışanın performansının imkansız hale gelmesi durumunda işverenin sorumluluğunu yerine getirme yükümlülüğü de ortadan kalkıyor' iddiasını ortaya atan İtalyan basını, bu nedenle oyunculara hiç maaş ödenmemesinin gündemde olduğunu savunuyor.

KRİZ HERKES İÇİN GEÇERLİ

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, kulüpleri rahatlayacak bir çalışma yapacaklarını söyledi.

Gravina, "Maaşları düşürmeyi düşünebiliriz. Kriz herkes için geçerli." ifadesini kullandı.

Futbolcular Derneği Başkanı Damiano Tommasi, futbolcuların da bu süreçte fedakarlık yapması gerektiğini söyledi. Maaşların yüzde 30 düşürülmesiyle ilgili Tommasi, "Bu krizi yönetmek için ne tür bir fedakarlık yapabiliriz, inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DE KAOS YOLDA

Premier Lig'de sezonun tamamlanmaması halinde 3 milyar poundluk yayın anlaşması olan kuruluşun, 750 milyon poundluk dava açacağı konuşuluyor.

Sezon kendi inisiyatifleri dışında tamamlanmadığı için pek çok oyuncunun ise 'Maç başı ücretlerinin ödenmesi' konusunda dava açabileceği belirtiliyor.

HEARTS'TAN YÜZDE 50 KESİNTİ

İskoç Kulübü Hearts, Teknik Direktör Daniel Stendel ve ekibi ile oyuncuların maaşlarını yüzde 50 indirmek için görüşmeler yapıyor.

İskoç ekibi ayrıca Akademi'de 20 saatten az çalışan personele de ücretsiz izin verdi. Almanya'da Borissia M.Gladbachlı oyuncular da alacaklarının bir bölümünden vazgeçtiler.

LYON PARA ÖDEMİYOR

Fransa'nın ünlü ekibi O.Lyon da futbolcularına maaş ödeyemeyeceğini açıkladı.

Fransız kulübü, çalışanlarının bir bölümünü de ücretsiz izine çıkardı. Bir başka Fransız ekibi Amiens de oyuncularının maaşlarında yüzde 16 kesintiye gidileceğini duyurdu.