İtalya'da VAR'a itiraz hakkı geliyor

VAR uygulamasında yeni bir dönem başlıyor...

İtalya Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre, bundan böyle her takımın maç içerisinde tartışılan bir pozisyonu hakemlere izletme hakkı olacak.

TAKIMLARIN 1 TANE HAKKI OLACAK

Böylece her takım 90 dakikada 1 kez VAR kararına itiraz edebilecek.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, VAR'ın IFAB kararlarından önce İtalya'da uygulanmaya başlandığını vurguladı.

Gabriele Gravina, kulüplerin VAR kararlarına itiraz hakkının tartışmalara son noktaya koyacağını da vurguladı.

IFAB'DAN CEVAP BEKLENİYOR

Öte yandan Serie A takımlarının da bu kararı desteklediği ve FIFA'nın IFAB ile yapacağı görüşmeler sonrasında olumlu cevap vermesinin beklendiği belirtildi.