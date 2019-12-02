İtalya'da yeni lider İnter

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Inter, sahasında SPAL'ı konuk etti.
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakaya ev sahibi takım, hızlı başladı ve 16. dakikada Arjantinli golcü Lautaro Martinez'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Martinez, 41. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü kaydederek, farkı 2’ye çıkardı.
İlk yarı Inter'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında konuk ekip, 50. dakikada Mattia Valoti ile farkı 1'e indirdi: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 37'ye yükseltti.
Juventus'un sahasında Sassuolo ile 2-2 berabere kalarak puan kaybettiği haftayı, Inter 3 puanla kapatınca ligde liderlik koltuğunu da ele geçirdi.
Mavi-siyahlı takım, SPAL maçından aldığı galibiyetle Serie A'daki galibiyet serisini de 5 maça çıkardı.