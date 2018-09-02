İtalya'da zafer Hamilton'un

1 Ronaldo'nun İtalya'da siftahı yok Sezon başında Real Madrid'den Juventus'a 117 milyon euro karşılığında transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni takımıyla çıktığı 3 maçı da boş geçti.

2 Avrupa'da kulüpsüz kalan futbolcular Transfer döneminin kapanmasının ardından Avrupa'da birçok önemli futbolcu kulüpsüz kaldı.

3 Ali Koç poşetten forma yapan genci ağırladı Fenerbahçe söz verdiği gibi maddi durumu yetersiz olduğu için poşetten sarı-lacivert forma yapan genç taraftarı statta ağırladı.

4 Taraftardan Belhanda'ya: Go home Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Belhanda'ya havaalanında sarı-kırmızılı bir taraftar tepki gösterdi.

5 Cocu'dan en kötü başlangıç Cocu yönetiminde 4 lig maçında sadece 3 puan alabilen Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezon açılışını yaptı.

6 Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe ve G.Saray yorumu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a, Galatasaray'ın ise Trabzonspor'a kaybettiği maçları değerlendirdi.

7 Vagner Love'a Fikret Orman engeli Vagner Love'ın Galatasaray'a gitmesine Fikret Orman izin vermedi. Orman, "Alırken para verdik, neden bedava gönderelim" diyerek transferi veto etti.

8 Trabzonspor'dan G.Saray'a: Artık sarmıyor Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, maç sonu rakibine göndermede bulundu.

9 Fatih Terim: Transfer masa başında yapılmıyor Fatih Terim, Gomis'in yerine forvet transferi yapamayan sarı-kırmızılı yönetime sitem etti.