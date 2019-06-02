İtalya'da zafer Petrucci'nin

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Hasan Ali çalışmalarına devam ediyor

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Andy Ruiz, Joshua'yı nakavt etti

Meksikalı boksör Andy Ruiz, boks tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atarak Joshua yendi ve dünya şampiyonu oldu.

Andy Ruiz, Joshua'yı nakavt etti

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Instagram'dan tanıştığı bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyor.

Galatasaray, Mitroglou ile yollarını ayıracak

İngiliz Daily Mail gazetesi, milli futbolcu Ozan Kabak için Arsenal, Manchester United ve Tottenham'ın devrede olduğunu yazdı.

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrası kulübün sahibi John Henry ve eşi Linda Pizzuti Henry de büyük sevinç yaşadı.

Liverpool'un sahipleri de kutlamaya katıldı

Erol Bulut ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, gelecek sezon için takımın başına İlhan Palut'u getirmek istiyor.

Yeni Malatyaspor'un hedefinde İlhan Palut var

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı taraftarın desteğiyle şampiyon olacaklarını ifade etti.

1 Andy Ruiz, Joshua'yı nakavt etti Meksikalı boksör Andy Ruiz, boks tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atarak Joshua yendi ve dünya şampiyonu oldu.

2 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool'un şampiyon tamamlamasının ardından Galatasaray'in ilk torbadaki rakipleri netleşti.

3 İngiliz devleri Ozan Kabak'ı istiyor İngiliz Daily Mail gazetesi, milli futbolcu Ozan Kabak için Arsenal, Manchester United ve Tottenham'ın devrede olduğunu yazdı.

4 Liverpool'un sahipleri de kutlamaya katıldı Liverpool'un Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrası kulübün sahibi John Henry ve eşi Linda Pizzuti Henry de büyük sevinç yaşadı.

5 Fenerbahçe'ye Sırp orta saha Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Benfica forması giyen Sırp orta saha Fejsa'yı transfer edeceğini yazdı.

6 Neymar'a tecavüz suçlaması Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Instagram'dan tanıştığı bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyor.

7 Galatasaray, Mitroglou ile yollarını ayıracak Galatasaray, Yunan golcü Kostas Mitroglou'nun kiralık sözleşmesini feshetmek istiyor.

8 Abdullah Avcı: Taraftar desteğiyle şampiyon oluruz Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı taraftarın desteğiyle şampiyon olacaklarını ifade etti.

9 Yeni Malatyaspor'un hedefinde İlhan Palut var Erol Bulut ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, gelecek sezon için takımın başına İlhan Palut'u getirmek istiyor.