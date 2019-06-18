İtalya'dan Burak Yılmaz'a teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, 34 yaşındaki golcü futbolcu için sürpriz bir teklif geldi.

İtalya'nın köklü takımlarından Lecce, Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sportif Direktör Mauro Meluso, hem Beşiktaş'ı hem de Burak Yılmaz'ı ikna etmek için İstanbul'a geldi.

LECCE CEPHESİ İSTANBUL'DA

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Burak Yılmaz'ın menajeri ile yaptığı görüşme olumlu sonuçlanan Meluso, siyah-beyazlı takımla görüşme yapmaya hazırlanıyor.

Meluso'nın transfer için İstanbul'da olduğunu doğrulayan Lecce Başkanı Saverio Sticchi Damiani, "İki golcü transferi yapacağız, bunlardan biri Burak Yılmaz olabilir. Aynı zamanda 2-3 genç futbolcuya da yatırım yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş cephesi ise henüz kendilerine resmi bir teklif yapılmadığını açıkladı. Siyah-beyazlı takımın yöneticisi Umut Güner, "Lecce'den teklif yok" şeklinde konuştu. Beşikaş'la 1 yıllık daha kontratı bulunan milli futbolcu için son kararı Fikret Orman verecek.

Öte yandan Lecce'nin Bursasporlu Ertuğrul Ersoy için de teklif yapacağı öğrenildi.