İtalyan basını: Balotelli Galatasaray'a gitmek istiyor

Dünya futbolunun yaramaz çocuğu Balotelli, kariyerini Türkiye'de sürdürmek istiyor.
Avrupa'nin birçok dev kulübünde forma giyen ancak sorumsuz davranışları nedeniyle gönderilen golcü futbolcu, son olarak İtalya'ya geri dönmüştü.
Brescia'da ırkçı saldırılara maruz kalan 29 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak istiyor.
TERCİHİ TÜRKİYE
İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, tecrübeli golcünün takım bulması için menajerine talimat verdiğini yazdı.
Seçenekler arasında Galatasaray'ın da olduğu ve 29 yaşındaki futbolcunun en çok Türkiye'ye gitmek istediği belirtildi.
5 GOL ATTI
Brescia'da 19 maça çıkan Balotelli, sadece 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.