İtalyan basını, Beşiktaş'a 3 forvet yazdı

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'a alternatif olabilecek forvet arayışları sürüyor.

Transfer çalışmalarını bu doğrultuda yoğunlaştıran siyah-beyazlı yönetim, Finansal Fair-Play kuralına uyduğu takdirde forvet alacak.

3 ALTERNATİF VAR

İtalyan basınında çıkan son haberlere göre Beşiktaş'ın, Mario Balotelli, Simone Zaza veya Pedro'dan birini kadrosuna katacak.

Balotelli'yle ilgili net bir girişimi olmayan siyah-beyazlıların, forvet transferinde ilk hedefi Fiorentinalı Pedro olacak.

PEDRO'YA TEKLİF YAPILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Genç oyuncunun kulübü Fiorentina'ya 1,5 yıllık kiralama önerisinde bulunan Beşiktaş'ın, oyuncuya da 2 milyon euroluk bir teklif yaptığı gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Simone Zaza ile de ilgilenen yönetim, bu transferde Fiorentina'yla yarışabilir.

Forvet hattını Zaza ya da Cutrone ikilisinden biriyle doldurmayı düşünen Fiorentina'nın vereceği karar, siyah-beyazlı ekibin önünü açabilir.