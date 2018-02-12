İtalyan basını Cengiz'i yere göğe sığdıramadı

İtalya, Cengiz Ünder'i konuşuyor.

Skora etki etmesi dışında süratine ve dripling yeteneğine de dikkat çekildi, 2002’de Lazio-Inter maçındaki Emre Belözoğlu’nden sonra, Serie A’da bir maçta iki gol atan ilk Türk futbolcu olduğu vurgulandı.

İtalyan basınından öne çıkanlar:

LA GAZZETTA DELLO SPORT: CENGİZ BENEVENTO'YU SERE SERDİ

Roma Olimpiyat genç Türk’ün şovuna sahne oldu. Dzeko’ya yaptığı ‘al da at’ asisti ile takımın öne geçmesini sağladı, ardından iki de gol attı. Cengiz Ünder maçı değiştiren isimdi.

CORRIERE DELLO SPORT: ROMA TÜRK MÜCEVHERİ BULDU

Sarı-kırmızılılar ilk yarı süründü. İkinci yarıysa Türk futbolcu sahneye çıktı. Cengiz Benevento’yu 2 gol-1 asistle bitirdi. Süper Ünder ne iki gol attı ama! Maçta Ünder şov vardı. Roma bir Türk mücevheri buldu.

CALCIO NEWS: CENGİZ ÜNDER ŞİMDİ SÜPER

Türk futbolcu Roma’yı Benevento karşısında sürükledi. Sezon başıyla mukayese edildiğinde Cengiz Ünder bambaşka bir futbolcu oldu. Birkaç hafta önce Cengiz Ünder nasıl bir oyuncu diye sorulsa, kendisi hakkında olumlu şeyler söylemek biraz zor olurdu. Yazın neden ‘Türk Dybala’ dendiği şimdi daha iyi anlaşılıyor. Serie A’da fark yaratabilir.





CORRIERE DELLA CITTA: SNİPER VURUŞUYLA İKİ GOL

Maçın en iyi oyuncusu Cengiz Ünder’di. Olimpiyat Stadı’nda, hakiki sniper vuruşuyla attığı iki golle kilidi açan isimdi.

EUROSPORT ITALIA: FÜZE KADAR HIZLIYDI

Dzeko’ya yaptığı asistte etkileyici bir sürate ulaştı, füze kadar hızlıydı. Di Francesco’nun takımının yükselen yıldızı Cengiz Ünder, iki de gol attı. Her iki ayağıyla da güçlü şut çekebiliyor. Maçın en iyi futbolcusuydu.





GIALLO ROSSI: YILDIZI OLİMPİYAT'IN GÖKYÜZÜNDE PARLADI Yıldızı

Cengiz Ünder’in yıldızı Olimpiyat Stadı’nın gökyüzünde parladı. Sahadaki en iyi futbolcuydu. Kıymetli iki golünün dışında bir de Dzeko’nun tam kafasına bir gol pası attı.

CHIARA ZUCCHELLI: EHLİYETİ BİLE YOKTU, TÜM STAT ALKIŞLADI

İtalya’nın kadın spor yazarlarından Chiara Zucchelli de genç yıldızın gelişimini anlatan bir yazı kaleme aldı: Cengiz Ünder sezonun ilk yarısını dil problemleri ve güvensizlik duygusuyla geçirdi. Ehliyeti bile yoktu, her yere şöförle gidiyordu. Oynamadığı dönemde de Di Francesco kendisine dikkat kesilmişti. Benevento karşısında tüm hünerlerini sergiledi. 80’de oyundan çıkarken tüm stat kendisini alkışladı.