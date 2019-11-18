İtalyan basını: Elneny Milan'a gitmek istiyor

Beşiktaş'ın Mısırlı futbolcusu Mohamed Elneny'nin İtalya'ya transfer olabileceği belirtiliyor.

MİLAN'IN ÖNCELİĞİ DEĞİL

Calciomercato'da yer alan habere göre, Arsenal'dan sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralanan Elneny, kendisiyle daha önce de ilgilenen Milan'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Ancak Milan, Elneny'nin transfer şartları nedeniyle oyuncuya olumlu bakmıyor.

Elneny'nin mevcut kiralık sözleşmesi bulunması Milan cephesini bu transferden uzak tutarken İtalyan takımı Granit Xhaka ve Camavinga gibi isimleri listesinde tutuyor. 27 yaşındaki Mısırlı orta saha bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 9 resmi maçta süre aldı.