İtalyan basını: F.Bahçe, Giampaolo ile ilgileniyor

Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertliler, hoca arayışlarını sürdürüyor.

Daha önce Fenerbahçe'nin Eusebio Di Francesco ile ilgilendiğini yazan İtalyan basını, bu kez ise farklı bir isimle geldi.

"F.BAHÇE'NİN 28 ŞAMPİYONLUĞU VAR" DEDİLER

Football Italia'nın haberine göre, Milan'dan kovulan ve kural gereği bu sezon İtalya'da başka takım çalıştıramayan Giampaolo'nun ismi, Fenerbahçe ile anılıyor.

Sarı-lacivertlilerin 28 şampiyonluğunun bulunduğunu belirten İtalyanlar, ayrıca Türkiye'nin en zengin ailesinin kulübün sahibi olduğunu yazdı.