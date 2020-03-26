İtalyan basını: G.Saray Balotelli'den vazgeçti

İtalya'nın Brescia takımında forma giyen Mario Balotelli'nin, sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.

İtalya'da yayın yapan Calciomercato'nun haberine göre, Brescia ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek yıldız golcü, yönetime ayrılmak istediğini belirtti. İtalyan kulübü, Balotelli'den az da olsa bonservis kazanmanın peşinde olsa da golcü oyuncunun gidişine onay verdi.

G.SARAY'IN DA GÜNDEMİNDEN ÇIKTI

İtalyan basını, Balotelli ile hiçbir kulübün ilgilenmediğini ve Galatasaray'ın da gündeminden tamamen çıktığını iddia etti. Haberde ayrıca, Galatasaray'ın Balotelli için az da olsa teklif yapma ihtimalinin bulunduğu ama Balotelli'nin sorunlu yapısının bu transferdeki en büyük engel olduğu vurgulandı.

Mario Balotelli, bu sezon Brescia formasıyla 19 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.