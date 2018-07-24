İtalyan basını: Inter, Messi'ye teklif yapacak

İtalyan basını Barcelona'nın yıldızı Messi'nin Inter'e transfer olabileceğini yazdı. Haberin detaylarında Ronaldo'yu alan Juventus'a Messi ile cevap verileceğini aktarıldı.

Tuttosport'un haberine göre, Pirelli CEO'su Marco Tronchetti Provera, "Suning, Finansal Fair Play sorununu çözerek büyük bir transfere imza atabilir. Mesela Messi'ye kim hayır diyebilir?" ifadelerini kullandı.

700 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ

Ancak her şeye rağmen Messi'nin Inter'e transferi pek de gerçekçi görünmüyor. İtalyan basınına yansıyan bu haberin gerçekleşmesi için Inter'in Messi'nin sözleşmesinde bulunan 700 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemek zorunda.

Bütün bunların yanında bir başka gerçek de Messi'nin Barcelona'ya karşı olan sadakati. Arjantinli yıldız Barça'nın altyapısında yetişti ve geçmişte gelen astronomik tekliflerin hepsini reddetti.