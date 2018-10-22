İtalyan basını: Marcelo mutsuz, Juve'yi istiyor

Uzun bir süredir Real Madrid'de mutsuz olduğuna dair haberlerin çıktığı Brezilyalı sol bek Marcelo, İtalyan basınına göre Juventus'a transfer olmak istiyor.

RONALDO'NUN YANINA GİDECEK

Tuttusport'un iddiasına göre, kulüpte mutlu olmayan ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de pozitif yaklaşmadığı Marcelo, kış transfer döneminde takımdan ayrılmaya kadar verdi. Habere göre Marcelo, Real Madrid'de beraber oynadığı Cristiano Ronaldo'ya Juventus'a transfer olmak istiyor.

Real Madrid de iddiaya göre Brezilyalı sol bekin bonservis bedelini 50-60 milyon euro civarında belirledi ve Juventus bu bedeli ödemeye hazır. İtalyan ekibinin şu andaki sol beki Alex Sandro'yu da onu isteyen İngiliz ekiplerine satışına onay vereceğinin altı çizildi.

30 yaşındaki Marcelo, Real Madrid kariyerinde tam 460 maça çıktı ve 34 gol atıp 86 asist yaptı.