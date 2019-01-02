İtalyan basını: Milan Ljajic'i istiyor

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Milan ekibinin önceliği Marco Pjaca'ya verdiği ancak bu transferin gerçekleşmemesi durumunda rotasını Adem Ljajic'e çevireceği belirtildi.

İtalya devinin listesinde üçüncü sırayı ise Kevin Prince Boateng'in aldığı ifadesine yer verildi. Bütün bu iddialara rağmen Adem Ljajic'in Beşiktaş ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunuyor.

Ayrıca Sırp yıldız için, 17 resmi maçta forma giymesi veya Beşiktaş'ın ligi ilk 3 sırada bitirmesi durumunda, sözleşmedeki zorunlu satın alma opsiyonu da devreye girecek.