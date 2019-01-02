Ensonhaber.com'a dön

İtalyan basını: Milan Ljajic'i istiyor

İtalyan basını, ofansif bir orta saha almak isteyen Milan'ın bu bölge için düşündüğü 3 isimden birinin Ljajic olduğunu yazdı.

Yorum Yap

İtalyan basını: Milan Ljajic'i istiyor

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Milan ekibinin önceliği Marco Pjaca'ya verdiği ancak bu transferin gerçekleşmemesi durumunda rotasını Adem Ljajic'e çevireceği belirtildi.

İtalya devinin listesinde üçüncü sırayı ise Kevin Prince Boateng'in aldığı ifadesine yer verildi. Bütün bu iddialara rağmen Adem Ljajic'in Beşiktaş ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunuyor.

Ayrıca Sırp yıldız için, 17 resmi maçta forma giymesi veya Beşiktaş'ın ligi ilk 3 sırada bitirmesi durumunda, sözleşmedeki zorunlu satın alma opsiyonu da devreye girecek.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM