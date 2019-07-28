İtalyan basını: Nainggolan Galatasaray'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın forvet ve orta saha arayışları sürüyor. Dünyaca ünlü golcü Falcao'yu almak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılı takım, orta saha için ise Nainggolan'ı gündemine aldı.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ BELÇİKALI

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Inter, Ninja lakabıyla bilinen Radja Nainggolan'ı sarı-kırmızılı ekibe önerdi.

Orta saha bölgesinden Fernando ve Ndiaye'yi kaybeden Galatasaray'ın Seri'den sonra Belçikalı futbolcuyu da kadrosuna katacağı aktarıldı. Kulübüyle 3 yıl daha kontratı bulunan deneyimli orta sahanın, Conte tarafından kadroda düşünülmediği ve Galatasaray'a kiralanacağı ifade edildi.

Çin'den gelen teklifleri reddeden 31 yaşındaki deneyimli futbolcunun da Galatasaray'a sıcak baktığı haberin detaylarında yer aldı. Öte yandan Nainggolan'ın Seri ile iyi bir ikili olacağı da aktarıldı.

2018-19 sezonunun başında Roma'dan Inter'e transfer olan Nainggolan, İtalyan ekibi formasını giydiği 36 maçta 7 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.