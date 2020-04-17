İtalyan basını: PSG, Merih'i istiyor

İtalyan basını, Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen milli oyuncu Merih Demiral ile Paris Saint-German'in ilgilendiğini yazdı.
EL-HALİFİ, MERİH'İ İSTİYOR
Katarlı iş adamı Nasır el-Halifi, PSG'yi satın alması üzerine koyduğu hedefler doğrultusunda büyük harcamalar yaparak, Neymar gibi yıldız isimleri kadrosuna katmıştı.
Calciomercato'nun haberine göre, tüm harcamalara rağmen Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı gösteremeyen Fransız ekibinin sahibi, bu kez gözüne Merih Demiral'ı kestirdi.
Ancak İtalyan ekibi, PSG'nin ilgisine karşın 22 yaşındaki oyuncuyu satmayı düşünmüyor.