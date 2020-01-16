İtalyan basını: Ronaldo, Merih'in üzerine titriyor

Juventus’ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapayan Merih Demiral'ın, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile olan yakınlığı, İtalya'da gündem oldu.

Ülkenin önde gelen spor organlarından La Gazzetta dello Sport, konuyu irdeleyen bir habere imza attı.

'Ronaldo, Demiral’ın üzerine titriyor' başlığının kullanıldığı haberde, "Ronaldo’nun Türk futbolcuyla arasında özel bir bağ var." denilerek şöyle devam edildi: "İkilinin arasındaki yakınlıkta Portekiz ortaklığı ve Juventus-Sporting birlikteliği önemli pay sahibi. Her ikisinin de Portekizce konuşuyor olmaları bunda çok önemli bir faktör teşkil etti. Böylece daha iyi anlaşıyorlar ve Ronaldo ona yeni kelimeler de öğretiyor. Sakatlandığında yanına ilk koşan olması, ardından sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınlaması, ona ne kadar düşkün olduğunu gösteriyor."