İtalyan basını Salih'le dalga geçti

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli dün yaptığı açıklamada Salih Uçan'ın kiralık transferi için Serie A ekibi Empoli ile anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Daha önce de Roma'da iki yıl kiralık olarak oynayan Salih Uçan’ı transferi Çizme basınında da geniş yankı uyandırdı.

ONU HATIRLIYOR MUSUNUZ?

Calciomercato haberi 'Onu hatırlıyor musunuz? Roma'da fiyaskoydu, şimdi İtalya ligine geri döndü' başlığıyla verdi.

Haberde Empoli'nin beklenmedik bir transfer harekatıyla Salih Uçan'ı kadrosuna kattığı yorumu yapılarak Roma'da kiralık oynadığı dönemin ardından başkent ekibinin oyuncuyu Fenerbahçe'ye geri gönderdiği hatırlatıldı.

"ROMA'DA FIRSATLARI BULAMADIM"

CalicioNews24 internet sitesi, Roma’daki iki yıllık kiralık döneminin başarılı geçmediğinin altını çizerek, Salih’in “Ne yazık ki Roma’da potansiyelimi gösterecek fırsatları bulamadım ve kendimi geliştiremedim” ifadelerine yer verilerek bu kez İtalya’da başarı arayacağı vurgulandı.

La Gazzetta dello Sport da gelişmeyi 'Salih Uçan'da işlem tamam. Eski Romalı kiralık geliyor' ifadeleriyle verdi. Futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.