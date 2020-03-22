İtalyan ekipleri idmanlara başlıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de İtalya olmuştu.

Yaşanan gelişmelerin ardından İtalya Futbol Federasyonu, Serie A'yı süresiz olarak ertelediğini açıklamıştı. Ancak bazı İtalyan ekiplerinden şaşırtıcı bir istek geldi.

İDMANLARA BAŞLAMAK İSTİYORLAR

Lazio, Cagliari ve Napoli gelecek hafta antrenmanlara başlamak istediklerini belirten bir bildiri yayınladılar. Bu bildiri ülkede büyük polemik konusu oldu.

Bu kulüplerin yöneticileri oyuncuların antrenmanda temas etmemesi için gereken önlemi alacaklarını da duyurdular. Ancak İtalya'da 3 Nisan'a kadar sosyal izolasyon kararı bulunuyor.