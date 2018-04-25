İtalyan Errani son 16'ya kaldı

TEB BNP Paribas İstanbul Cup UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda İtalyan Sara Errani, Belçikalı Kirsten Flipkens'i 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Garanti Koza Park'ta gerçekleştirilen toplam 250 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasındaki son 32 turu müsabakasında, dünya 93 numarası Errani ile klasmanda 70'inci sırada yer alan Flipkens karşı karşıya geldi.
Errani, bir saat 25 dakika süren müsabakadan 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Errani, son 16 turunda turnuvaya 1 numaralı seribaşı olarak katılan dünya 2 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki ile karşılaşacak.