İtalyan hakemlere mermi gönderdiler

İtalya futbolu mermi şoku yaşıyor.

İtalya Hakemler Federasyonu (AIA) Başkanı Marcello Nicchi olayı duyururken, "Bana, yardımcı Narciso Pisacreta ve hakem seçen ekipten Nicola Rizzoli'ye mermiler gönderildi. Polis olayı soruşturuyor" dedi.

Hakem yorumcularına da tepki gösteren Nicchi, "Bazı televizyon yorumcuları, 'hakemler halka savaş açtı. Düdükle oynamıyorlar, ateş açıyorlar. Hakemleri vurmalısınız ve bu hakemlere izin vermemelisiniz' diyor. Bu sözlerin ardından olayın yaşanması bir tesadüf" diye konuştu.

Geçen ay hakemlerin ve yürürlüğe giren Video Hakem Uygulaması'nın (VAR) takımlarına karşı büyük hatalar yaptıkları gerekçesiyle yüzlerce Lazio taraftarı AIA binası önünde protesto gösterileri düzenlemişti.