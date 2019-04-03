İtalyan taraftarlardan Moise Kean'e ırkçı saldırı

İtalya'da gündem yeniden ırkçılık....

Serie A'da Cagliari ile Juventus'un karşılaştığı mücadelede siya-beyazlıların genç forveti Moise Kean'e ırkçı saldırıda bulunuldu.

İtalya'da geçtiğimiz aylar Napoli forması giyen Koulibaly'ye yapılan ırkçı saldırı bu kez de Moise Kean'e yapıldı.

GOLDEN SONRA MAYMUN SESİ ÇIKARDILAR

Genç futbolcu topla buluştuğu her an tribünler tarafından ıslıklandı. 85. dakikada takımının ikinci golünü attıktan sonra da tribünlerden maymun sesi yükseldi.

Taraftarların önünde ellerini açıp bekleyen futbolcuya tepkiler devam etti. Moise Kean mücadelenin ardından sosyal meya hesabından yaptığı paylaşımda "Irkçılığa karşılık vermenin en iyi yolu. Irkçılığa hayır" notunu paylaştı.

Öte yandan Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri rkçı tezahürat yapan taraftar içinse "Her zamanki gibi, gündelik hayatta da olduğu gibi embesiller var. Bunları stadyumdan birkaç yıl uzaklaştırmak yetmez, ömür boyu men edilmeleri lazım" diye konuştu.