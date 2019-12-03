İtalya'nın en iyisi Ronaldo

İtalya Futbolcular Birliği (AIC), İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) geçen sezonun en iyi performansını sergileyen oyuncu, takım ve teknik direktörü belirledi.

AIC tarafından Milano'da düzenlenen büyük gala gecesinde, geçen yılın en iyileri olarak seçilenler ödüllerini aldı.

İTALYA'DA YILIN FUTBOLCUSU

Juventus'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Seri A'da geçen sezonun "En İyi Futbolcusu" ödülünü aldı. Ronaldo, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Bu bir gurur. Takım arkadaşlarıma ve bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Serie A zor bir lig. Ödül dolayısıyla çok mutluyum." dedi.

Öte yandan Ronaldo, Ballon d'Or adaylarından biriydi. Messi'nin Altın Top'u aldığı geceye katılmayan Portekizli yıldız, İtalya'daki törende hazır bulundu.

Ligde geçen sezonunun "En İyi Takımı" Atalanta olurken, "En İyi Teknik Direktör" ödülüne ise Atalanta'yı çalıştıran Gian Piero Gasperini layık görüldü.

Inter'in kalecisi Samir Handanovic "En İyi Kaleci" seçilirken, "En İyi Savunmacılar" ödülü ise Joao Cancelo, Giorgio Chiellini, Aleksandar Kolarov ve Kalidou Koulibaly'nin oldu.

"En İyi Orta Saha Oyuncuları" ödülü de Miralem Pjanic, Josip Ilicic ve Nicolo Barella'ya verilirken, "En İyi Forvet Oyuncuları" ödülü ise Cristiano Ronaldo, Fabio Quagliarella ve Duvan Zapata arasında paylaşıldı.

Gecede, Gianluca Rocchi de geçen sezonun "En İyi Hakemi" ödülünü aldı.