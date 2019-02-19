İtalya'nın gündemi Wanda Nara-Mauro İcardi çifti

Mauro Icardi'nin Inter kaptanlığından alınmasının ardından yaşanan gelişmeler, futbol dünyasında ilgiyle takip ediliyor.

İCARDİ'NİN KAPTANLIĞI ELİNDEN ALINDI

Arjantinli futbolcunun İtalyan deviyle 2021 yılında sona eren sözleşmesini uzatmak isteyen Inter yönetimi, bu konuda sürdürdüğü girişimlerden sonuç alamayınca radikal bir yola girdi. Kaptanlığı elinden alınan Icardi, Inter'in Rapid Wien ile oynadığı Avrupa Ligi maçının kadrosuna da alınmadı.

TARAFTAR WANDA NARA'YI SUÇLUYOR

Bu hamle çok daha büyük olayları beraberinde getirdi. Inter taraftarı, Icardi'nin takımla sözleşme yenilememiş olmasını oyuncunun menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara'ya bağlıyor. İtalyan basını kaynaklı haberlerde de, Inter yönetiminin, Nara'nın Icardi'nin kariyerinde fazla söz sahibi olduğu yönünde bir kanıyla durumdan memnuniyetsizlik duyduğu iddia ediliyor.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca'nın iddiasına göre ise, 26 yaşındaki forvet oyuncusunun Real Madrid'e transferi, eşi ve menajeri yüzünden gerçekleşmedi.

WANDA'NIN ARABASI TAŞLANDI

Ezici çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu Inter'in taraftar grupları da, bu tip haberlerin de etkisinde kalarak, ihaleyi Wanda Nara'ya çıkarmış durumdalar. Ünlü menajerin arabası, San Siro çevresindeyken ve içerisinde çocuğu da varken taşlandı.

FOTOĞRAF YAKTI

Wanda Nara'nın Instagram hesabından yayınlanan bir 'hikâye'de ünlü menajerin, eşi Mauro Icardi'nin fotoğraflarını yaktığı görüldü. Wanda'nın neden böyle bir şey yaptığı ise henüz bilinmiyor.