İtalya'nın zirvesindeki maç Juve'nin

Napoli - Juventus maçının 13. dakikasında Arjantinli Gonzalo Higuain attığı golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısını bu golle önde kapatan Juventus, ikinci yarıda da ev sahibi ekibin gol bulma çabalarına engel olunca sahadan zaferle ayrılan taraf oldu.

ZİRVE KIZIŞTI

Ligde lider Napoli'nin en yakın takipçisi konumundaki Juventus, bu galibiyetle puanını 37’ye yükseltti ve aradaki puanı farkını 1’e indirdi.

Siyah-beyazlı takım aynı zamanda, Napoli’yi kendi seyircisi önünde yenerken, bu sezonki ilk mağlubiyetini de yaşatmış oldu.