İtalyanlar Cengiz Ünder'i konuşuyor

Cengiz Ünder, Roma formasıyla son 3 maçta 4 gol attı ve Serie A'ya damga vurdu. Milli futbolcumuz başta Roma cephesi olmak üzere İtalyan basınından büyük övgüler alıyor.

"DAHA FAZLA CENGİZ SİHRİ"

Teknik direktör Di Francesco, Cengiz'in Udinese karşısındaki performansından etkilendiğini belirterek, "Cengiz, harika tekniğini sergiledi." ifadesini kullandı.

Milli oyuncunun sezon başından bu yana performansını çok geliştirmesine rağmen hala eksik yönleri olduğunu da belirten İtalyan teknik adam, "Cengiz'in saha içinde karar verme konusunda kendini geliştirmesi gerek. Bazen sahada kafasını önüne eğerek oynuyor ve etrafındaki pas seçeneklerini görmüyor. Ama şunu da söylemeliyim ki Cengiz ilk geldiği zamandan çok daha fazla takımı için oynuyor. Harika bir teknik yeteneği var, bunu herkes görüyor. En iyi özelliği, şut atmaya sürekli hazır olması. Bunu çok hızlı yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kulübün internet sitesinde "Daha fazla Cengiz sihri" başlığıyla yayımlanan maç değerlendirmesinde ise milli futbolcunun golü için "Maçın dönüm noktası" ifadesi kullanıldı.

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Diego Perotti, Cengiz Ünder'in bunu hak ettiğini söyleyerek ''Cengiz adına çok mutluyum. Çok mütevazi bir çocuk. Henüz İtalyancayı bilmiyor ilk günden bu yana çok kibar. Müthiş bir insan ve bu yaşadıklarını hak ediyor'' ifadelerini kullandı.

CENGİZ YAŞAYAN BİR İKON

Roma Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Cengiz, yaşayan bir ikon." ifadesine yer verildi.

Cengiz'in takım arkadaşlarından Federico Fazio ise "Cengiz harika işler çıkarmaya devam ediyor. Genç, mütevazı ve her zaman öğrenmek isteyen bir oyuncu. Bunu da her idmanda gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.