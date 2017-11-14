İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

İsveç Mili Takımı, 1-0 kazandığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçının rövanşında İtalya ile 0-0 berabere kalarak finallere gitmeye hak kazandı.

Rusya'nın ev sahipliğini yapacağı 2018 Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak son ekipleri belirleyecek play-off turundaki rövanş maçında İtalya, İsveç'i konuk etti.

İTALYANLARIN 27 ŞUTU DA İSVEÇ'E TAKILDI

Milano kentindeki San Siro Stadı'nda oynanan, İtalyan ekibinin 27 şut çıkardığı, buna karşı İsveç'in sadece 4 şut kaydettiği müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.

Sahasındaki karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan İsveç böylece İsviçre ve Hırvatistan'dan sonra play-off turundan finallere katılacak 3. ekip oldu.

İTALYA, 59 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA YOK

Bu sonuçla İtalya, 1958'den bu yana ilk kez bir Dünya Kupasına katılma hakkı elde edemedi.

2018 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan, ev sahibi Rusya'nın yanı sıra gruplarını ilk sırada tamamlayan Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda katılmayı garantilemişti.