Ivan Cordoba: Rodrigues de G.Saray'a transfer olmalı

Falcao için düzenlenen ''hoşgeldin partisi'' dünyanın hala gündeminde...

Kolombiya'da ise birinci gündem maddesi. Falcao için yapılan gösteriden çok etkilenen Kolombiya Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Ivan Cordoba, bir süredir ortadan kaybolan James Rodrigues'e de Galatasaray'a transfer olmayı teklif etti.

James'in bir süredir ilgi kaybı yaşadığı için mental olarak kendisini futbola veremediğini iddia eden Cordoba, ''Benzer bir ilgi James'i yeniden hayata döndürecektir. Bence Falcao, James'in Galatasaray'a gitmesinde yardımcı olmalı'' yorumunu yaptı.