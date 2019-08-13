İvan Perisic 1 yıllığına Bayern Münih'te

Bayern Münih, Inter oyuncusu Ivan Perisic’i 5 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro satın alma opsiyonuyla beraber 1 yıllığına kiraladı.
Sky Sport Italia’nın haberine göre; Alman devi, Manchester City’den transfer etmek istediği Leroy Sane’nin sakatlanması sonrasında Inter’in Hırvat yıldızı Ivan Perisic’i kadrosuna kattı.
30 yaşındaki futbolcu 2011-2015 yılları arasında Almanya'da Borussia Dortmund ve Wolfsburg takımlarında forma giymişti.
Geçtiğimiz sezon Serie A'da 34 maça çıkan Perisic, 8 gol atıp 4 asistlik bir performans ortaya koymuştu.