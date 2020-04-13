Ivan Rakitic: Ben patetes çuvalı değilim

2014'ten bu yana Barcelona forması giyen Ivan Rakitic geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mundo Deportivo'ya röportaj veren Hırvat futbolcu, değer gördüğü bir yerde olmak istediğini vurgularken, ''Ben patates çuvalı değilim. Geleceğimle ilgili kararı vereceğim. Değer gördüğüm yerde olmak istiyorum. Eğer burasıysa memnun olurum, değilse karar vereceğim başka bir yerde olacağım.'' ifadelerini kullandı.

''SEVİLLA'YA ÖZEL BİR SEVGİM VAR''

Sevilla'ya dönüp dönmeyeceği hakkında yöneltilen soruya içtenlikle yanıt veren Rakitic eski takımına açık kapı bırakarak, ''Sevilla'ya, özellikle de şehre özel bir sevgim var. Ailem orada yaşıyor. O formayı tekrar giymenin harika bir rüya olduğunu daima söyledim, bunu herkes biliyor. Ancak bu yalnızca benim kararım değil.'' şeklinde konuştu.