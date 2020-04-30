Ivan Rakitic: Futbol oynama riskini almak istiyorum

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmadan önce La Liga'da Barcelona, sezonun bitimine 11 maç kala lider Real Madrid'in 2 puan önünde lider konumda bulunuyor.

2014-15 sezonundan bu yana Katalan ekibin formasını giyen Ivan Rakitic, toplumun futbola çok ihtiyacı olduğunu söyledi.

''BU RİSKİ ALMAK İSTİYORUM''

Marca'ya konuşan Rakitic, "Futbol oynamak istiyorum. En iyi sağlık şartları sağlandığı takdirde yeniden başlamalıyız ama bu şartların hiçbir zaman yüzde 100 olmayacağını kabul etmemiz gerekiyor. Riskler, bütün sektördeki çalışanlar için geçerli. Marketlerde çalışan bu riski alıyorlar ve ben de almak istiyorum. Bu bizim taraftarlarımıza olan borcumuz." ifadelerini kullandı.