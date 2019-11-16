Ivan Rakitic'e Atletico Madrid talip oldu

Barcelona'da bu sezon fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Ivan Rakitic'e sürpriz bir talip çıktı.

Atletico Madrid'in, 31 yaşındaki Hırvat futbolcu için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı ve Barcelona'nın da bu rakama sıcak baktığı belirtildi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Atletico Madrid, bonservis ücreti konusunda sorun yaşamamasına karşın Rakitic'in kazandığı 6.5 milyon euroyu karşılayacak imkanlara sahip değil.

"ARTIK DAHA ÇOK SAHADA OLMAK İSTİYORUM"

Haberde; Rakitic'in maaşında indirime gitmeyi kabul etmesi durumunda Atletico Madrid'in Barcelona'ya resmi teklifini sunacağı kaydedildi.

Rakitic geçtiğimiz günlerde "Küçük kızımın elinden oyuncağını aldığım zaman üzülüyor. Ben de şu an aynısını hissediyorum. Topumu aldılar, üzgünüm! Artık daha çok sahada olmak istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

Katalan ekibi ile 2021 yılına dek sözleşmesi bulunan Rakitic, bu sezon 10 maçta 255 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.