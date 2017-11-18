IWF'den Naim Süleymanoğlu için baş sağlığı

Naim Süleymanoğlu tüm dünya halter camiasını üzüntüye boğdu.

'Halter, bir efsanenin yasını tutuyor: Naim Süleymanoğlu' başlığını taşıyan duyuruda, bir çok kez dünya şampiyonu olmuş, üç kez olimpiyat şampiyonu ismin 50 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi ve şu satırlara yer verildi:

YÜZYILIN EN İYİ HALTERCİSİYDİ

"Kısa boyundan dolayı kendisine Cep Herkülü denirdi. Altı dünya rekoru kırdıktan ve üç olimpiyat altını aldıktan sonra kendisi bir dünya yıldızı haline geldi. Yüzyılın en iyi haltercisiydi. 2001'de olimpiyat nişanına layık görüldü. Uluslararası Halter Federasyonu Naim Süleymanoğlu'nun ailesi ve Türkiye Halter Federasyonu'na baş sağlığı diler"