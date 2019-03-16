Iwobi'nin ırkçı hareketine Diagne'den tepki

Futbol dünyasında son dönemde yaşanan ırkçılık olayları hızlı artıyor. Futbolculardan taraftarlara farklı ülkelerde farklı organizasyonlarda ırkçı hareketleri görmek mümkün. UEFA ve FIFA'nın caydırıcı cezalarına rağmen bu konuda büyük ilerleme kaydedilebilmiş değil.

Son olarak Avrupa Ligi'nde oynanan Arsenal-Rennes maçında benzer bir olay yaşandı.

DİAGNE INSTAGRAM'DAN TEPKİ GÖSTERDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal'in Rennes'i 3-0 yendiği mücadelede Arsenal'in Nijeryalı futbolcusu Alew Iwobi'nin rakip takım oyuncusu Hamari Traore'ye yaptığı ırkçı hareket dikkat çekti.

Iwobi, Traore'nin yanından geçerek burnunu kapatarak 'kokuyor' hareketi yaparken genç futbolcunun ırkçı tavırları tepki topladı.

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne ise Instagram'dan yaptığı paylaşımla Iwobi'ye küfretti.

Diagne, Arsenalli futbolcu hakkında yaptığı paylaşımda ''Irkçı b*k! O... çocuğu.'' sözlerini kullandı.