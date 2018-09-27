İyi hazırlandığımız EURO 2024'ü kaybettik

UEFA, Türkiye ile Almanya'nın aday olduğu EURO 2024 yarışında tercihini Almanya'dan yana kullandı.

EN KAPSAMLI HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK AMA OLMADI

Ülke olarak 9 şehirde 10 statla çok iyi hazırlandığımız bir adaylık sürecinin ardından UEFA'da yapılan oylama sonrası kazanan Almanya oldu.

UEFA'ya yaptığımız sunum, verdiğimiz devlet garantileri ve tesisleşmeye rağmen kazanan Almanya oldu.

Özellikle son haftalarda Alman taraftarların ülkedeki futbol ortamının krizde olduğunu ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı istemediklerini ifade etmesine karşın organizasyon Almanya'ya verildi.

EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek VİDEO