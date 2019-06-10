İzlanda basını: Fırçalı adamı tanımıyoruz

EURO 2020 H grubu eleme maçında deplasmanda İzlanda ile karşıya karşıya gelecek olan A Milli Takımımız, dün gece Keflavik şehrine gitti.

Konya'dan özel uçakla İzlanda'ya giden millilerin, Keflavik Havalimanı'nda yaşadıkları ise tam bir skandaldı.

İzlandalı yetkililer tarafından pasaport işkencesine maruz kalan milliler, tam 3 saat havaalanında bekletildi. Çantaları didik didik aranın milli futbolcuların maruz kaldığı rezalet bununla da sınırlı kalmadı.

TUVALET FIRÇASI UZATTI

A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu'na yapılan terbiyesizlik işi farklı boyutlara taşıdı. Röportaj sırasında elindeki tuvalet fırçasını Emre'ye doğru uzatan ırkçı bir İzlandalı, olayların daha da büyümesine neden oldu.

"TANIMIYORUZ"

Olay hem ülkemizde hem de İzlanda basınında geniş yer bulurken, İzlandalı gazeteciler, “Sevgili Türkiye. O fırçalı kişi İzlanda medyasından değil" diyerek o kişiyi tanımadıklarını iddia etti.

Emre Belözoğlu: Bizim ülkemize kurban olsunlar - VİDEO