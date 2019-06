İzlanda basını Türk kullanıcının paylaşımını manşet yaptı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçı için İzlanda'ya giden A Milli Takımımıza yapılan terbiyesizlikler, İzlanda basınında da yer aldı.

İZLANDA BASINI, BİR TÜRK'Ü MANŞET YAPTI

Kaptan Emre Belözoğlu, A Milli Takımın 3 saat havaalanında bekletilmesine isyan etti. Gazetecilere konu hakkında konuşan Emre'ye bu anlarda bir İzlandalı mikrofon uzatırmış gibi tuvalet fırçası uzattı.

O anlarda fark edilmeyen bu detay daha sonra sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Emre'ye yapılan terbiyesizliğie tüm Türkiye tepki koyarken, Twitter'da bir Türk kullanıcının yaptığı paylaşım İzlanda basınında manşet oldu.

Mustafa Cihan Ertürk'ün, "This is your new flag" (Bu sizin yeni bayrağınız) yazarak paylaştığı fotoğrafı İzlanda basını haber yaptı. Ertürk'ün paylaştığı fotoğrafta İzlanda bayrağının ortasında bir tuvalet fırçası bulunuyor.

İzlanda basınına haber olan Mustafa Cihan Ertürk'ün paylaşımı:

(İzlanda bayrağı)