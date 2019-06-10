İzlanda Futbol Federasyonu: Türkler abartıyor

1 Abdullah Avcı: Hedefim şampiyonluk Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Avcı, şampiyonluk kazanmak için siyah-beyazlı ekibe geldiğini söyledi.

2 Ahmet Ağaoğlu: İzlanda maçı Trabzon'da oynansın Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İzlanda'da yaşanan skandal olayların ardından bir açıklama yaptı. Ağaoğlu, "İzlanda maçının Trabzon'da oynanmasını çok isteriz" dedi.

3 Fatih Terim'in kalmasını istediği futbolcular Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Muslera, Fernando, Marcao, Luyindama ve Feghouli'nin kesin olarak takımda kalmasını istedi.

4 İzlanda basını Türk kullanıcının paylaşımını manşet yaptı A Milli Takımımızın kaptanı Emre Belözoğlu'na, bir İzlandalının tuvalet fırçası uzatmasının yankıları sürüyor.

5 Fenerbahçe'nin göndermek istediği 4 futbolcu Fenerbahçe yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Futbolcuların yıllık alacakları sarı-lacivertli ekibi zorlayan en önemli faktör.

6 Hasan Ali Fenerbahçe'de kalıyor İngiltere'den teklifler alan Fenerbahçe'nin deneyimli sol beki Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli takımda kalacağını açıkladı.

7 İzlandalılar Şenol Güneş'i kızdırdı İzlandalıların havaalanında A Milli Takımımıza yaptığı muamele, başta Şenol Güneş olmak üzere herkesi kızdırdı. İyice motive olan Güneş, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

8 Quaresma: Şampiyonluk hakkımızdı Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, şampiyonluğu siyah-beyazlı takımın hak ettiğini ifade etti.

9 İzlanda basını: Fırçalı adamı tanımıyoruz A Milli Takımımızın İzlanda havaalanında yaşadığı rezaletin yankıları sürüyor. İzlanda basını, Emre'ye tuvalet fırçası uzatan kişinin gazeteci olmadığını iddia etti.