İzlanda Futbol Federasyonu: Türkler abartıyor

2020 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımız, dün gece indiği Keflavik Havalimanı'nda kötü muameleye maruz kalmıştı.
Milliler önce saatlerce pasaport kontrolünde bekletilmiş, ardından da ırkçı bir İzlandalının saldırısına maruz kalmıştı.
Röportaj verdiği sırada Emre Belözoğlu'na doğru tuvalet fırçası tutan İzlandalı bir vatandaşın bu hareketi ülkemizde büyük tepki toplamıştı.
Konuyla ilgili bir toplantı yapacaklarını duyuran İzlanda Futbol Federasyonu'ndan ilk açıklama geldi.
"TÜRKLER ABARTIYOR"
İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson: "Biz de Türkiye'ye geldiğimizde kontrolden geçtik, onlarınkiyle bizimki aynıydı. Bence anormal görünen bir şey yok. Türk oyuncular abartıyor. Havaalanına geldikten yaklaşık iki saat sonra otele geçtiler" dedi.