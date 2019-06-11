İzlanda-Türkiye - CANLI SKOR

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A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geliyor.
Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.
Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan ay-yıldızlı ekip 9 puanla lider durumda bulunurken, 6 puana sahip İzlanda averajla 3. sırada yer alıyor.
İŞTE İLK 11'LER
İzlanda: Halldorsson, Skulason, R. Sigurdsson, Arnason, Hermannson, B. Bjarnason, A. Gunnarsson, Gudmundsson, G. Sigurdsson, Bödvarsson
A Milli Takımımız: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih, Kaan Ayhan, Hasan Ali, Dorukhan, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz