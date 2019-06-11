İzlanda-Türkiye - CANLI SKOR

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu olan Brand Finance, Türkiye'nin en değerli şirketlerini sıraladı. Beşiktaş, ülke genelinde 38., kulüpler arasında ise 1. oldu.

Her sene birbirine benzeyen formalar üreten Adidas ve Nike markaları, yine futbolseverleri kızdıran bir işe imza attı. 3 büyüklerin yeni sezon formalarının 250 liradan satışa sunulacağı öğrenildi.

Galatasaray yönetimi, takımlarında tutunamayan yerli futbolcular Gökhan Töre ve Salih Uçan'ın transferi için Fatih Terim'den onay bekliyor.

Adı Galatasaray'la anılan Anderson Talisca, Guangzhou Evergrande ile 3 yıllık sözleşmesinin bulunduğunu ve Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini söyledi.

A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Emre Belözoğlu'na İzlanda'da tuvalet fırçası uzatan Belçikalı Corentin Siamang, yaptığı hareketten dolayı özür diledi.

1 İzlanda-Türkiye maçı muhtemel 11'leri A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

2 Şener Özbayraklı, Galatasaray'a transfer oldu Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı Galatasaray'la anlaştı. Sağlık kontrolünden geçen deneyimli sağ bekin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

3 Türkiye'nin en değerli kulüpleri listesi Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu olan Brand Finance, Türkiye'nin en değerli şirketlerini sıraladı. Beşiktaş, ülke genelinde 38., kulüpler arasında ise 1. oldu.

4 Bedelli futbolcular askere gitti Askerlik görevini bedelli olarak yapacak futbolculardan Alper Potuk, Tolgay Arslan, Harun Tekin, Serdar Aziz ve Mustafa Pektemek birliklerine katıldı.

5 Yeni sezon forma fiyatlarında fahiş artış Her sene birbirine benzeyen formalar üreten Adidas ve Nike markaları, yine futbolseverleri kızdıran bir işe imza attı. 3 büyüklerin yeni sezon formalarının 250 liradan satışa sunulacağı öğrenildi.

6 Beşiktaş, Azubuike için teklif yaptı Beşiktaş, Rizespor'la kiralık sözleşmesi sona eren Okechukwu Azubuike'yi transfer etmek için harekete geçti.

7 Vedat Muriç, Adem Ljajic ve Miha Zajc'ten şık goller Türkiye'de oynayan yabancı golcü futbolcular, EURO 2020 Elemeleri'nde de boş geçmedi.

8 Cengiz Ünder İzlanda maçında yok A Milli Takımımızın önemi futbolcularından Cengiz Ünder, arka adalesinde sertleşme olduğu için İzlanda mücadelesinde forma giyemeyecek.

9 Emre'ye fırça uzatan Corentin Siamang: En büyük Türkiye A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Emre Belözoğlu'na İzlanda'da tuvalet fırçası uzatan Belçikalı Corentin Siamang, yaptığı hareketten dolayı özür diledi.