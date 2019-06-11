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İzlanda-Türkiye - CANLI SKOR

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşıyor.

| Haber Merkezi
İzlanda-Türkiye - CANLI SKOR
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A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geliyor.

Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan ay-yıldızlı ekip 9 puanla lider durumda bulunurken, 6 puana sahip İzlanda averajla 3. sırada yer alıyor.

İŞTE İLK 11'LER

İzlanda: Halldorsson, Skulason, R. Sigurdsson, Arnason, Hermannson, B. Bjarnason, A. Gunnarsson, Gudmundsson, G. Sigurdsson, Bödvarsson

A Milli Takımımız: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih, Kaan Ayhan, Hasan Ali, Dorukhan, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

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