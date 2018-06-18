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İzlanda'da tüm ülke Arjantin maçını izledi

İzlanda'nın ulusal yayın sevisi RUV'a göre, Cumartesi öğleden sonra ülkede televizyon izleyen insanların %99.6'sı ülkelerinin Arjantin ile karşılaştığı, ilk Dünya Kupası maçını seyrediyordu.

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İzlanda'da tüm ülke Arjantin maçını izledi

Dünya Kupası tarihinde turnuvaya katılan en küçük ülke olan İzlanda, ilk maçında ülkesi tarafından olağanüstü bir ilgi gördü.

Maçı yayınlayan RUV sports kanalına göre, bu maç ülke tarihinde en çok izlenen spor müsabakası oldu. İzlanda'nın bu maçtaki golünü atan Alfred Finnbogason, bu konu hakkında "Ülkenin geriye kalan %0.4'ü sahada maçı oynuyordu" şeklinde espirili bir tweet attı.

Aynı zamanda Fox Sports'un yaptığı habere göre, bu maç 2018 Dünya Kupası'nda şu ana kadar en çok izlenen maç oldu. Ortalama olarak 2.9 milyon izleyici ile.

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