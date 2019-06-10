Havalimanında yaklaşık 3 saat bekletilen ay-yıldızlı oyuncular, İzlanda emniyet görevlileri tarafından didik didik arandı. Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz açıklamalar yaparken İzlanda'ya büyük tepki gösterdi.

İzlandalı, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı

EMRE'YE TUVALET FIRÇASI UZATTI

Öte yandan Emre Belözoğlu, muhabirlere kısa bir açıklama yaparken bir saygısızlıkla daha karşılaştı. Muhabirlerin mikrofon uzattığı esnada bir İzlandalı, milli futbolcuya tuvalet fırçası uzattı.

BURAK'A DA BENZER SAYGISIZLIK

Aynı ismin tuvalet fırçasını Burak Yılmaz'a da uzattığı görüntülere yansırken Burak'ın kişiye bakması sonrasında tuvalet fırçasını geri çektiği görüldü.