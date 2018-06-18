İzlandalı Gislason, Arjantin maçından sonra popüler oldu

1 Mehmet Demirkol: Cocu Fenerbahçe'de yapamaz Spor yorumcusu Mehmet Demirkol Phillipp Cocu'yla anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin yanlış bir tercih yaptığını söyledi.

2 İsveç, Güney Kore'yi tek golle yendi 2018 Dünya Kupası F Grubu mücadelesinde İsveç, Güney Kore'yi penaltıdan bulduğu golle 1-0 yendi. Penaltı kararını ise Video Yardımcı Hakem verdi.

3 Fenerbahçe'de Aykut Kocaman dönemi sona erdi Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Aykut Kocaman'la yapılan görüşmenin ardından karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

4 Messi, Sampaoli'den kadroyu değiştirmesini istedi Arjantin, Dünya Kupası'nın ilk maçında İzlanda ile 1-1 berabere kaldı. Alınan bu sonuçtan memnun olmayan Messi, teknik direktör Sampaoli'den Hırvatistan maçında kadroda değişiklik yapmasını istedi.

5 Neymar Kosta Rika maçında oynayamayacak Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olan Brezilya ilk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede en çok konuşulan ise Neymar'a yapılan fauller oldu.

6 Emin Yetim yeniden Şanlıurfaspor başkanı Futbolcusu Mertcan Çam'ı darbettiği için PFDK tarafından ömür boyu statlara girememe cezası alan Emin Yetim, yeniden Şanlıurfaspor'un başkanı oldu.

7 Ronaldo'nun büstünü değiştirdiler Portekiz'in Medeira Adası'ndaki havalimanında bulunan ve alay konusu olan Ronaldo'nun büstü, yenisiyle değiştirildi.

8 Van Hooijdonk: Cocu F.Bahçe'den kovulabilir Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hollandalı golcü Pierre Van Hooijdonk, Cocu'nun üst üste maç kaybetmesi durumunda gönderilebileceğini ifade etti.

9 Galatasaray Abdennour'u alıyor Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak için çalışmalara başlayan Galatasaray, Aymen Abdennour'u transfer edecek.