İzlandalı Gislason, Arjantin maçından sonra popüler oldu

İzlanda Milli Takımının yıldız futbolcusu Rurik Gislason, Dünya Kupasında Arjantin'e karşı oynadıkları maçın ardından büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
Almanya'da ikinci lig takımlarından Sandhausen forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı ikinci yarıda oyuna girdi ve sadece 27 dakika kaldı.
27 DAKİKADA 250 BİN TAKİPÇİ KAZANDI
Ancak Gislason'un 27 dakika sahada kalması, yakışıklılığı ile genç kızların gönlünü feth etmesive Instagram'da bir günde 250 bin takipçi kazanmasına yetti.