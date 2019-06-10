İzlandalılar Şenol Güneş'i kızdırdı

A Milli Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası H grubu eleme maçında yarın İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Dün gece Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na giden milliler, hiç beklemediği olaylarla karşılaştı. Öncelikle yaklaşık 3 saat pasaport kontrolü sırasında bekletilen kafile, ardından bir başka terbiyesizlikle daha karşılaştı.

ŞENOL HOCA'YI KIZDIRDILAR

İzlandalı ırkçı bir vatandaşın, röportaj veren Emre Belözoğlu'na doğru tuvalet fırçası tuttuğu görülürken, yaşanan bu skandal olaylar milli futbolcuları ve teknik direktör Şenol Güneş'i bir hayli kızdırdı.

İzlandalı, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı - VİDEO

Takım otobüsüne binerken oldukça sinirli olduğu gözlenen tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla bir toplantı yaparak cevabı sahada vermeleri gerektiğini söyledi.

LAZRAİL MODUNU AÇTI

Sosyal medyada olaylar hakkında yorum yapan futbolseverler ise, sık sık Şenol Güneş'le ilgili yapılan meşhur capsi paylaşarak İzlanda'nın kendi sonunu hazırladığını belirten yorumlarda bulundu.