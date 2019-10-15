İzlanda'nın hocası Harmen: Türkiye şanslıydı

EURO2020 Elemeleri'nde A Milli Takım ile aynı grupta yer alan İzlanda'da teknik direktör Erik Hamren, Andorra'yı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ARTIK HER ŞEY DAHA ZOR OLACAK"

A Milli Takım'ın Fransa ile berabere kalmasını değerlendiren Hamren, "Andorra'dan 3 puanı aldık, bu önemliydi ama Fransa istediğimiz sonucu alamadı. Fransa'daki skoru maç bittiğinde öğrendik. Artık her şey daha zor olacak. Elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin şanslı olduğunu iddia eden Erik Hamren, "Türkiye şanslı maçlar oynadı. Andorra ve Arnavutluk maçlarını son dakikalarda kazandılar. Hatta Fransa'ya da son bölümde gol attılar. Son iki maçta neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE FİNAL MAÇI OYNAMAK HARİKA OLURDU"

Erik Hamren son olarak "Türkiye ile final maçı oynamak harika olurdu. Ancak artık onları yenmek de yeterli olmayabilir. Bunun için üzgünüm" dedi.