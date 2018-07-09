Jack Wilshere, West Ham United'da

Premier League ekiplerinden West Ham United, Jack Wilshere transferini açıkladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZLADI

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan ve uzun süre görüşmelerde bulunduğu Jack Wilshere'ın yeni takımı West Ham United oldu. West Ham'dan yapılan açıklamada 26 yaşındaki yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM

Transferin duyurulmasının ardından West Ham'ın resmi internet sitesine konuşan Wilshere, ''Çok iyi hissediyorum. Birçok insan West Ham'ın benim için ne kadar özel bir kulüp olduğunu bilir'' ifadelerini kullandı.

Jack Wilshere geçtiğimiz sezon Premier League'de çıktığı 20 maçta Arsenal'a 1 gol ve 3 asistilk katkı sağlamıştı.