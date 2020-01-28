Jahovic en az 4 hafta yok

Antaltyaspor,elmacık kemiğinden operasyon geçiren Adis Jahovic'in 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

ANTALYASPOR'DAN AÇIKLAMA

"Futbolcumuz Adis Jahovic Memorial Antalya Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Özkan ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz tarafından yapılan tetkikler sonucu elmacık kemiğinden operasyon geçiren Adis Jahovic'in 2 hafta sonra düz koşulara başlayabileceği belirtilirken, sahalara dönüşünün ise 4-6 hafta arasında olması öngörüldü."